Nolwenn Leroy : Gros changement dans sa vie, nouvelle "famille"... une célèbre copine est aux anges !

Elle a dévoilé son 8e album studio en 2021... mais la voilà, déjà, partant vers de nouvelles aventures musicales. Nolwenn Leroy, qui présentait sa Cavale l'année dernière chez Polydor, vient tout juste de se rapprocher d'une autre maison de disques. Et elle n'a pas choisi n'importe qui pour travailler sur ses prochaines chansons. Voilà que l'ancienne gagnante de la Star Academy vient de signer chez Indifference Prod, à l'origine des nombreux tubes de Vitaa et Slimane, Gims, Dadju ou encore Camelia Jordana.

Elle incarne l'excellence et l'authenticité à la française

C'est avec bonheur que les équipes d'Indifference Prod accueillent Nolwenn Leroy, comme elles l'ont annoncé, avec joie, sur les réseaux sociaux. "Elle incarne l'excellence et l'authenticité à la française, peut-on lire sur Instagram. Hier, aujourd'hui, demain, muse intemporelle et sans frontière, la suite est encore plus belle... Heureux d'accueillir Nolwenn Leroy au sein de la famille !" Ce message a été partagé par Saïd Boussif, le co-fondateur et le CEO d'Indifference Prod, et n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Amel Bent, qui fait elle aussi partie de ce grand clan musical, a tenu à féliciter sa consoeur, qu'elle croise depuis des années sur les plateaux de tournage, et notamment durant les représentations de la troupe des Enfoirés.