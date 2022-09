Nolwenn Leroy en couple avec Arnaud Clément : elle ne voulait pas d'un sportif dans sa vie, révélations

Quarante ans, c'est l'heure du bilan et pour Nolwenn Leroy, qui fête cet âge ce 28 septembre 2022, les accomplissements sont plus que réjouissants. Celle qui a débuté par le violon et le chant lyrique avant de remporter la finale de la Star Academy il y a exactement vingt ans est devenue l'une des personnalités préférées de France. La belle Bretonne originaire du Finistère a réussi à s'imposer dans le milieu difficile de la musique après un télé-crochet, pour en devenir une figure éclatante et incontournable, à l'image de Jenifer. Dans sa vie privée, l'ancienne trentenaire a toujours misé sur la discrétion, laissant échapper parfois des confidences sur son rôle de maman de Marin (5 ans) et son couple avec le joueur de tennis Arnaud Clément (44 ans).

Cela fait quatorze belles années que Nolwenn Leroy partage la vie du tennisman Arnaud Clément. Dans Version Femina en 2021, elle décrivait leur caractère explosifs et différents : "Avec Arnaud, on n'est pas du tout pareil. Il est très méthodique et organisé, contrairement à moi. Il y a un bon équilibre entre nous." De leur union, elle porte aussi un regard lucide et sans tabou : "Je pense que l'être humain, à la base, n'est pas destiné à vivre en couple, c'est une notion totalement construite. On doit se faire violence et apprendre à vivre à deux quand on veut que ça marche."

L'interprète de La Jument de Michao a rencontré Arnaud Clément par l'intermédiaire d'amis communs. Une relation qui n'a pas été sans crainte, en raison de la défiance qu'avait la chanteuse pour les sportifs et de l'univers dans lequel ils évoluent, étant la fille d'un ex-footballeur pro Jean-Luc Le Magueresse. Dans Gala, elle s'était ainsi expliqué : "Je m'étais jurée de ne jamais tomber amoureuse d'un spor­tif pour des raisons familiales. Et ben si. On ne s'est pas du tout rencontré par le sport en plus." Arnaud Clément a pris sa retraite il y a dix ans, a exercé les fonctions de capitaine de l'Equipe de France de Coupe Davis, a rejoint Prime Video (Amazon) pour commenter les éditions 2021 et 2022 de Roland-Garros.