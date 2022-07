Nolwenn Leroy et Arnaud Clément : Rare image de leur adorable fils Marin, très fier de son papa !

Elle a passé la semaine à Londres, profitant du soleil britannique, des traditionnelles fraises à la crème et surtout du tennis sur gazon : ce dimanche, Nolwenn Leroy a conclu comme il le fallait cette semaine à Wimbledon en assistant au dernier match de son compagnon Arnaud Clément, engagé dans le tournoi des Légendes (réservé aux anciens joueurs).

Mais cette fois, elle avait avec elle un invité de choix : son fils Marin, qui fêtera ses 5 ans cette semaine, et qui a bien profité du match ! Trop jeune pour avoir assisté aux matchs de son papa, qui avait arrêté sa carrière fin 2012, celui-ci a profité de voir son père jouer dans cette arène si prestigieuse avant de s'amuser avec Michaël Llodra.

Dans une vidéo partagée en story sur le compte de Nolwenn Leroy, on peut en effet voir le petit garçon être taquiné par l'ami proche de son père, qui lui propose de "jouer à la bagarre" pour le faire rire. Il se dirige ensuite vers le court pour faire un bisou à son père, avant d'être rappelé par sa mère. Si on ne le voit que de dos, c'est tout de même une très rare image du petit garçon, en short vert et sous une casquette.

Une image qui rappelle, il y a quelques années, les arrivées sur le court de Téo, le fils de Michaël Llodra : âgé de 4 ou 5 ans, le petit garçon aimait venir féliciter son père après ses victoires, notamment à Paris. Aujourd'hui, celui-ci est adolescent (il aura 15 ans en septembre) et se fait beaucoup plus discret depuis la retraite de son père, en 2013. Michaël Llodra, marié avec sa femme Camille depuis qu'ils sont très jeunes, a deux autres enfants, deux filles Manon, 18 ans, et Louise, qui vient d'avoir 10 ans et qui était elle aussi à Wimbledon pendant la semaine.

Papa bien avant son ami Arnaud Clément, Michaël Llodra lui a peut-être donné des conseils lors de la naissance de Marin, en 2017. En tout cas, le petit garçon est couvé par sa maman poule : "Ca a été longuement réfléchi. Il n'est pas arrivé tout de suite donc c'est vrai qu'il est le centre de mon univers, aujourd'hui", avait-elle confié au sujet de sa "petite tornade".