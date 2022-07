Nolwenn Leroy amoureuse à Londres : elle soutient son homme à Wimbledon

Le tournoi de Wimbledon en est à sa deuxième semaine et comme chaque année, les stars du tennis sont au rendez-vous. Au terme d'un match fou, Novak Djokovic a réussi à s'imposer en cinq sets hier, tandis que son grand rival Rafael Nadal assure tranquillement après son nouveau sacre à Roland-Garros et malgré ses douleurs au pied. Du côté des filles, les Françaises ont fait très bonne figure cette année et notamment Alizé Cornet et la sensation Harmony Tan. La jeune joueuse de 24 ans a éliminé Serena Williams avant de voir son chemin s'arrêter en huitième de finale.

Si les stars actuelles sont de la partie, les anciennes gloires du tennis aiment également venir pour participer aux matchs des légendes, mis en place dans tous les tournois du Grand Chelem et cette année, Arnaud Clément a décidé de s'y rendre, et il n'est pas seul puisque sa compagne Nolwenn Leroy est également à Londres pour le soutenir. Comme elle l'a montré sur son compte Instagram, la chanteuse de 39 ans, suivie par plus de 110 000 abonnés, s'est fait plaisir en passant sa journée d'hier dans les allées de Wimbledon. En couple depuis 2008 avec l'ancien tennisman de 44 ans, les deux amoureux ont eu un fils, Marin, né en 2017 et depuis tout se passe pour le mieux entre eux.

Soleil, fraises et tennis au programme pour Nolwenn

Dans sa story, l'interprète de Cassé a publié une belle photo vue d'en haut sur le site de Wimbledon. Là pour se faire plaisir, Nolwenn Leroy a profité de l'occasion pour s'offrir des fraises pendant qu'elle apprécie le spectacle. On la voit ensuite au côté de son amoureux, qui est en train de s'entraîner sur un terrain prévu à cet effet avant de passer aux choses sérieuses. Au côté de son grand copain Michaël Llodra, Arnaud Clément est engagé dans le tournoi de double des légendes et pour ce match, ils sont opposés au Chypriote Marcos Baghdatis et au Belge Xavier Malisse (les photos et vidéos sont à retrouver dans le diaporama).

Si l'on ne sait pas si Arnaud Clément est sorti vainqueur de cette confrontation, Nolwenn Leroy a en tout cas passé une très agréable journée à suivre les exploits de son chéri.