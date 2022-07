Harmony Tan, révélation française de Wimbledon : les énormes sacrifices financiers de sa famille

Comme dans un conte de fée, Harmony Tan s'est révélée à la face du monde lors de cette édition 2022 de Wimbledon, l'un des tournois les plus prestigieux du monde. Pourtant opposée à la légende Serena Williams au premier tour, la Française de 24 ans ne partait pas du tout favorite, mais après un match âprement disputé, elle l'a emporté en trois sets. Un exploit retentissant qu'elle a su confirmer en remportant ses deux matchs suivants. Aujourd'hui opposée à la tête de série numéro 20, l'Américaine Amanda Anisimova, elle aura fort à faire, mais elle sait qu'elle peut compter sur le soutien de sa famille.

Ma mère a vendu sa maison et des appartements pour me financer sur les premières années

Très proche de ses parents et de son frère, Harmony Tan a pu compter sur leur soutien indéfectible tout au long de sa carrière. Révélée sur le tard, la sportive a longtemps été dans le rouge financièrement, mais sa famille a fait les sacrifices nécessaires pour l'aider. "Ma mère a vendu sa maison et des appartements pour me financer sur les premières années. Mon père travaille et m'a aussi aidé. C'est comme mon frère : quand il a commencé à travailler, il me donnait un tiers de son salaire chaque mois. Il n'y avait pas de problème pour lui, il voulait m'aider dans mon projet, il y croyait vraiment à fond", révèle-t-elle en interview pour Le Parisien. Des sacrifices qui s'avèrent payants aujourd'hui puisqu'Harmony Tan vient d'accéder au huitième de finale de Wimbledon et qu'elle repartira au minimum avec un chèque de 220 000 euros !

C'est vers l'âge de 12 ans que les parents de la jeune femme se rendent compte de son attrait pour le tennis et ils décident de lui offrir un sacré cadeau pour Noël. Un voyage direction Miami dans l'académie de Nick Bollettieri, qui a notamment vu passer Andre Agassi. Un essai de seulement 15 minutes facturé à 350 euros, mais pour se permettre ce genre d'investissements, la famille se prive de beaucoup de choses, comme le révèlent nos confrères.