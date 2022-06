Harmony Tan lynchée par sa partenaire de double à Wimbledon : "Tu n'es pas capable de jouer au niveau professionnel"

C'est certainement le match le plus important de sa carrière. Mardi dernier, pour le premier tour du tournoi de Wimbledon, ​​Harmony Tan a affronté la légende Serena Williams sur le court central. Une rencontre très disputée que la Française de 24 ans a fini par remporter au bout du suspense et d'un troisième set très disputé. Un véritable exploit même face à une Américaine qui n'avait pas rejoué depuis très longtemps. La jeune sportive qui s'avance pour un deuxième tour compliqué face à la tête de série numéro 32 aujourd'hui, a décidé de faire l'impasse sur son match de double, qu'elle devait jouer hier.

Une décision qui n'a pas du tout plu à sa partenaire, l'Allemande Tamara Korpatsch. Indiquant qu'elle avait une douleur à la cuisse et qu'elle préférait donc se concentrer sur son match en simple, Harmony Tan n'a pas convaincu la joueuse de 27 ans, qui s'est fendu d'un message à charge sur son compte Instagram. "Elle m'a envoyé un message ce matin. J'ai dû attendre ici une heure avant le début du match. Je suis très triste, déçue et aussi très en colère de ne pas pouvoir jouer mon premier Grand Chelem en double. Ce n'est pas juste envers moi, je ne méritais pas ça", lance-t-elle.

Si tu es cassée après un match de trois heures la veille, c'est que tu n'es pas capable de jouer au niveau professionnel

La déception est très grande pour Tamara Korpatsch qui conclut par une petite phrase assassine : "Si tu es cassée après un match de trois heures la veille, c'est que tu n'es pas capable de jouer au niveau professionnel. C'est mon opinion".

Les deux joueuses finissent par se réconcilier

Si Harmony Tan n'a pas réagi publiquement, elle s'est expliqué avec sa partenaire et cette dernière vient tout juste de partager un message dans sa story pour expliquer que les choses s'étaient arrangées entre elles. "Harmony et moi avons discuté et arrangé les incompréhensions que nous avions. Elle a été claire sur sa blessure et on s'est déjà excusées l'une auprès de l'autre", écrit-elle, indiquant qu'elle supprimait sa précédente publication et qu'elle le parlerait plus de cette histoire (story à retrouver dans le diaporama).

Tout est bien qui finit bien donc entre Harmony Tan et Tamara Korpatsch, qui ont pu s'expliquer après les mots très dures de l'Allemande. La Française va désormais pouvoir se concentrer sur son prochain match, qui s'annonce très accroché.