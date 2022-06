Andre Agassi marié à Steffi Graf : leur séduisant fils Jaden est très proche de son célèbre papa !

C'était un week-end de fête pour Andre Agassi et sa famille, et son fils Jaden ne l'a pas oublié ! Véritable star de son sport dans les années 90, l'ancien joueur de 52 ans a marqué une époque par son talent, mais également par son style, en popularisant le short en jean sur les courts de tennis. Vainqueur de 8 tournois du Grand Chelem dans sa carrière longue de 20 ans qu'il a achevée en 2006, le sportif a aussi fait parler de lui pour sa relation très médiatique avec l'immense championne Steffi Graf. Les deux tourtereaux se sont rencontrés en 1999 après leurs victoires simultanées à Roland-Garros et depuis, ils ne se sont plus quittés.

Après un mariage secret à Las Vegas, ils ont eu deux enfants, Jaden (né en 2001) et Jaz (née en 2003). Installé à Las Vegas avec sa petite famille, Andre Agassi profite d'une retraite dorée avec les siens et peut désormais consacrer tout son temps à ses enfants. Son aîné commence d'ailleurs à beaucoup faire parler de lui puisqu'il compte bien perpétuer la tradition familiale en devenant un sportif de renom, mais dans le baseball cette fois-ci. En plus d'avoir hérité du talent de ses parents, Jaden est également un fils parfait, puisqu'après avoir fait une très belle déclaration à sa mère pour son anniversaire, il vient d'en faire de même pour son père.

Andre Agassi et son fils fans de sensations fortes

À l'occasion de la fête des parents, le beau jeune homme de 20 ans a publié une photo dans sa story Instagram en l'honneur de l'ancienne star du tennis. Toujours aussi sportif, Andre Agassi a passé un bon moment avec son fils sur un bateau et visiblement le courant était assez fort. Comme on peut le voir sur le cliché, les deux hommes sont obligés de s'accrocher à la rambarde pour se stabiliser face au fort courant. "Joyeuse fête des pères papa !", écrit simplement Jaden sur la photo où on sent qu'il a pris beaucoup de plaisir à partager ce moment à deux (photo à retrouver dans le diaporama).

Une petite attention qui a certainement dû faire chaud au coeur d'Andre Agassi, très fier de son fils et avec qui il peut partager de bons moments.