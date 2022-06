Steffi Graf rayonnante au côté de son fils Jaden Agassi : belle déclaration pour son anniversaire

Le 14 juin est une journée spéciale pour tous les amateurs de tennis puisqu'il s'agit de la date d'anniversaire de l'une des plus grandes joueuses de l'histoire, Steffi Graf. La championne allemande vient tout juste de fêter ses 53 ans et pour l'occasion elle a eu droit à un très beau message de son fils Jaden. En couple depuis la fin des années 90 avec une autre légende du tennis, Andre Agassi, la belle blonde vit une histoire d'amour de plus de vingt ans et les deux sportifs paraissent toujours aussi amoureux. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Jaden et Jaz, qui ont depuis bien grandi.

Si la jeune fille est plutôt discrète, sur sa vie, Jaden est en passe de suivre les traces de ses glorieux parents puisqu'il semble doué d'un sacré talent au baseball. Récemment, il a signé dans l'une des universités les plus prestigieuses des États-Unis et à 20 ans, il fait partie des plus grands espoirs du pays. En plus d'être un brillant sportif en devenir, le beau blond est un fils attentionné, comme il l'a montré pour l'anniversaire de sa mère. Suivi par près de 15 000 abonnés sur Instagram, le fils d'Andre Agassi a récemment publié une belle photo de sa mère et lui dans sa story.

Jaden, future star du baseball et fils en or

Sur le cliché partagé par Jaden, on peut le voir en train de prendre la pose, la tête collée à celle de sa mère et on sent bien toute la complicité qui unit la mère et son fils. "Joyeux anniversaire à la plus cool des mamans ! Je t'aime", ajoute le fils de Steffi Graf en commentaire de sa story (la photo est à retrouver dans le diaporama). Bien parti pour devenir une star du sport lui aussi, Jaden n'en oublie pas pour autant d'être un fils aimant et qui n'hésite pas à déclarer tout l'amour qu'il a pour sa mère.

Le grand Jaden fait la fierté de ses parents, et pas uniquement de sa mère puisque Andre Agassi s'est récemment exprimé sur sa future carrière dans le baseball. "Je suis très fier de qui il est (...) Je suis juste fier de le regarder jouer. il n'a même pas à bien jouer pour que j'apprécie le voir jouer", a-t-il déclaré. Un enfant en or pour des parents qui le sont tout autant !