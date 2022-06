Steffi Graf et Andre Agassi : Que deviennent leurs deux enfants, Jaden et Jaz ?

Ce 14 juin est une journée toute particulière dans la vie de Steffi Graf. La championne de tennis, considérée comme l'une des meilleures joueuses de tous les temps avec ses 22 titres du Grand Chelem, fête aujourd'hui ses 53 ans. Un anniversaire qu'elle va très certainement fêter chez elle, à Las Vegas, en compagnie de son mari, l'autre star du tennis de la famille, Andre Agassi. Les deux tourtereaux se sont rencontrés à la fin des années 90 et en octobre 2001, ils décident de se marier, seulement quelques jours avant la naissance de leur premier enfants, Jaden. Deux ans plus tard, c'est leur fille Jaz qui vient au monde, en octobre 2003.

Deux enfants qui ont bien grandi depuis le temps puisqu'à 18 et 20 ans, ils sont devenus de beaux et grands jeunes gens. Récemment, c'est l'aîné Jaden qui a fait parler de lui puisqu'il suit les traces de ses illustres parents, mais dans un autre sport, le baseball ! Très prometteur, le blond élancé à récemment signé dans l'une des facultés les plus prestigieuses des Etats-Unis, les Trojan de Californie du sud. Une signature qui a fait la fierté de son père, qui s'est exprimé sur le site officiel de la Major League Baseball. "Je suis très fier de qui il est (...) Je suis juste fier de le regarder jouer. il n'a même pas à bien jouer pour que j'apprécie le voir jouer", déclare Andre Agassi.

Jaden futur pro du baseball, Jaz amoureuse des sports d'hiver

Une belle preuve d'amour de la part du vainqueur de 8 tournoi du Grand Chelem dans sa carrière. Sur son compte Instagram, où il est suivi par près de 15 000 abonnés, Jaden publie de nombreuses photos de lui dans son uniforme des Trojans. De son côté, sa petite soeur Jaz est plutôt discrète et ne donne pas beaucoup d'informations sur son parcours professionnel, mais il semblerait qu'elle ait un vrai penchant pour les sports d'hiver. Suivie par plus de 12 000 abonnés, elle consacre une bonne partie de son temps à faire du snowboard. Déjà très jolie, la belle blonde s'éclate dans les montagnes avec ses amis (photos à voir dans le diaporama)

Pour ses 53 ans, Steffi Graf est une maman heureuse et épanouie, et nul doute que Jaden et Jaz sauront la gâter en cette belle journée !