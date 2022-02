Steffi Graf mariée à Andre Agassi : leur étonnante cérémonie organisée à Las Vegas

C'est l'un des couples les plus glamours du tennis et cela dure depuis maintenant plus de vingt-deux ans. Lorsqu'ils se mettent en couple officiellement, Steffi Graf et Andre Agassi sont tous les deux au sommet de leur art. L'Allemande vient de remporter Roland-Garros et l'Américain également ! Deux stars du tennis qui décident de se mettre ensemble après avoir remporté le même tournoi, c'est assez peu banal pour être souligné. Depuis, leur romance continue et les deux amoureux semblent toujours aussi complices. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Jaden Gil (né en octobre 2001) et Jaz Elle (née en octobre 2003) et ils continuent de se montrer actif, notamment Steffi au travers de sa fondation, pour laquelle elle a récemment reçu un très beau chèque.

Si leur couple a beaucoup fait parler au début et qu'ils sont rapidement devenus un des duos préférés de la presse people, on sait beaucoup moins de choses sur leur mariage. Seulement deux ans après leur rencontre Steffi Graf et Andre Agassi décident de s'unir et quoi de mieux que de se rendre à Las Vegas pour le faire ! Le 22 octobre 2001, les deux stars du tennis décident de se dire "oui", mais si vous espériez une cérémonie majestueuse, il n'en est rien ! Ce jour-là dans la salle de mariage, outre Andre et Steffi, on ne trouve que deux autres personnes : les mères des deux sportifs ! Elles seront les seules et uniques témoins de ce mariage réalisé dans la plus grande discrétion.

Un renouvellement des voeux bientôt ?

Un mariage à l'image de leur couple, discret et qui ne se montre publiquement qu'en de rares occasions. Mais pour les 20 ans de ce fameux mariage, les deux tourtereaux ont visiblement changé d'avis et comme le média Bild l'a annoncé en octobre dernier, il se pourrait bien qu'une nouvelle cérémonie soit étudiée actuellement. D'après le média allemand, ils auraient décidé de renouveler leurs voeux ! Désormais installés à Las Vegas, il se pourrait donc que cela se fasse dans la même ville.