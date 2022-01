Andre Agassi et Steffi Graf : Photos de leur fille Jaz (18 ans) pour un break enneigé

Andre Agassi et Steffi Graf sont en couple depuis 1999. L'Américain avait eu un coup de foudre pour l'ancienne joueuse allemande en la regardant à la télévision. "J'ai le béguin pour Steffi depuis que j'ai vu une interview d'elle à la télévision française. J'ai été époustouflé par sa beauté naturelle", a-t-il écrit dans son autobiographie, Open, parue en 2011.

Ils se sont mariés le 22 octobre 2001 à Las Vegas (où ils résident toujours) et ont récemment célébré leurs noces de porcelaine, correspondant à 20 ans de mariage, en renouvelant leurs voeux. Leurs deux enfants, Jaden et Jaz, sont nés en 2001 et 2003. Ils sont aujourd'hui âgés de 20 et 18 ans. Jaden, l'aîné, étudie à la très controversée université USC (University of Southern California), mise en cause dans un scandale de corruption d'admission impliquant les actrices Lori Loughlin et Felicity Huffman. Le jeune homme fait partie de l'équipe de baseball de la faculté.