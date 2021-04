Lori Loughlin soulagée : Son mari est sorti de prison

La fin du cauchemar est proche pour Lori Loughlin et les siens ! Il avait commencé en mars 2019, quand l'escroquerie aux admissions à l'université USC (Université de Californie du Sud) a été découverte. L'actrice de la série culte La Fête à la maison et son époux Mossimo Giannulli ont été reconnus coupables et condamnés pour transfert bancaire frauduleux dans cette affaire. Le couple a reconnu avoir payé 500 000 dollars pour faire entrer leurs filles à la prestigieuse faculté.

En plus de la prison ferme, Lori Loughlin et Mossimo Giannulli ont respectivement été condamnés à des amendes respectives de 150 000 et 250 000 dollars. En prison, Mossimo avait vu sa demande de sortie refusée au mois de janvier, et il avait passé deux mois en isolement pour éviter la propagation de la Covid-19.

Un documentaire sur le réseau d'escroquerie intitulé Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal, est disponible sur Netflix. L'implication de Lori Loughlin et Mossimo Giannulli y est évoquée.