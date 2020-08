Lori Loughlin : La star condamnée à 2 mois de prison, son mari à 5

C'est l'un des scandales qui a marqué 2019 aux Etats-Unis. De riches et parfois célèbres parents payaient de gros pots de vins à de prestigieuses universités pour y faire entrer leurs enfants, pourtant loin d'avoir les résultats pour y accéder. Avec Felicity Huffman (Desperate Housewives ), Lori Loughlin était la figure la plus célèbre de cette triste affaire. Aidée par son mari, elle avait gracieusement payé (500 000 dollars !) à un certain William Singer pour que leurs filles soient présentées comme de bonnes recrues pour l'équipe d'aviron de l'université, bien qu'elles ne pratiquaient pas ce sport...

Vendredi 21 août 2020, la sentence est tombée lors de l'audience devant le juge fédéral de Boston. L'actrice de 56 ans est condamnée à 2 mois de prison. Elle devra également s'acquitter de 150 000 dollars d'amende et se soumettre à deux ans de liberté surveillée et 100 heures de travaux d'intérêt général. Plus tôt vendredi, son mari, le styliste Mossimo Giannulli, a été condamné à 5 mois de prison et 250 000 dollars d'amende.

En plus de tout ça, Lori a eu droit à un gros sermon - par visioconférence, coronavirus oblige - du juge fédéral Nathaniel Gorton. L'AFP rapporte ses propos : "Vous étiez une actrice admirée, avec un mariage solide, de beaux enfants, plus d'argent que de besoin, habitant une magnifique maison du sud de la Californie - une vie de rêve. Maintenant, j'ai devant moi une criminelle reconnue. Pourquoi ? En raison du désir inexplicable d'avoir plus encore, d'avoir le prestige et la gratification allant avec la possibilité de se vanter que ses enfants ont été admis dans une université de choix. Nous ne pouvons qu'espérer que vous passerez le reste de votre belle vie (...) à réparer les torts que vous avez causés au système".

En larmes tout au long de l'audience, Lori Loughlin s'est platement excusée : "Je suis sincèrement et profondément désolée. Je crois en Dieu et en la rédemption, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me racheter. Je croyais agir par amour pour mes enfants (...) Je comprends maintenant que mes décisions ont contribué à exacerber les inégalités en général, et celles du système éducatif en particulier".

Depuis plusieurs années, l'organisation de William Singer avait reçu au total 25 millions de dollars de parents aisés désireux de voir leurs enfants admis dans des universités prestigieuses telles que Yale, Georgetown ou Stanford. Sur les 55 personnes inculpées dans ce scandale, 41 ont déjà plaidé coupable, y compris M. Singer. Beaucoup de parents ont écopé de peines limitées à quelques mois d'incarcération.

Avant ce sombre scandale, Lori Loughlin était pourtant considérée comme la petite fiancée de l'Amérique, principalement depuis son rôle de Becky dans La Fête à la maison. L'heureuse maman d'Isabella et Olivia avait également été la tête d'affiche de Summerland et 90210, la suite de Beverly Hills. Ces dernières années, elle tenait l'un des rôles principaux de la fiction Le coeur a ses raisons et était de retour dans La Fête à la maison : 20 ans après, suite de la série culte. Le scandale des admissions à peine éclaté, elle a été virée subito presto de tous ses contrats...