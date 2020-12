Lori Loughlin : Sortie de prison après 2 mois, elle retrouve ses filles après avoir raté Noël

Lori Loughlin est une femme libre. Condamnée en août 2020, après avoir plaidé coupable lors de son procès qui s'était tenu au printemps, l'actrice a quitté sa prison après un séjour de deux mois entamé en octobre. Lundi 28 décembre, elle a été vue rentrant chez elle après avoir emprunté un jet privé de la compagnie Signature Aviation.

Comme le rapporte le site TMZ, Lori Loughlin a pu quitter sa cellule de la Federal Correctional Institution Dublin, dans le Nord de la Californie - une prison pour femmes à faible sécurité -, et a atterri tôt dans la matinée du 28 à l'aéroport de Van Nuys, dans le comté de Los Angeles, après un court voyage en jet. Les photographes qui espéraient la mitrailler ont été déçus puisque l'appareil s'est directement garé dans un hangar privé et la star a immédiatement été récupérée par une BMW alors qu'une seconde voiture assurait la sécurité de l'appareil.

L'actrice de la série culte La Fête à la maison a passé deux mois incarcérée après avoir été reconnue coupable et condamnée pour transfert bancaire frauduleux dans l'affaire de corruption pour l'admission à l'université USC (University of Southern California). Lori Loughlin avait payé 500 000 dollars pour y faire entrer ses filles Olivia et Isabella. L'époux de la star, Mossimo Giannulli, a lui aussi été reconnu coupable et purge une peine plus longue de cinq mois de prison. Désormais dehors, Lori Loughlin est en préventive pour deux ans et doit effectuer 250 heures de travaux d'intérêt général. Elle a aussi écopé d'une amende de 150 000 dollars et son mari de 250 000. Si elle a raté Noël avec ses filles, nul doute que l'actrice sabrera le champagne pour le réveillon et fêter un nouveau départ en 2021.

Dans cette affaire de pots-de-vin, qui avait secoué Hollywood et carrément impliqué le FBI, une autre actrice bien connue du petit écran avait également été condamnée à de la prison : Felicity Huffman, ex-star de Desperate Housewives. Elle aussi avait versé des milliers de dollars pour aider sa fille à entrer à la fac...