Lori Loughlin bientôt en prison : l'actrice plaide coupable de fraude

Une amende de 150 000 dollars, 2 mois de prison, 2 ans de libération surveillée et 100 heures de travaux d'intérêt général : tel est le prix à payer pour l'actrice américaine Lori Loughlin. Comme l'ont rapporté plusieurs médias américains ce 21 mai 2020, dont ABC News, la star de la série La Fête à la maison plaide coupable pour avoir versé des pots-de-vin afin de faire entrer ses filles dans une université californienne.

Entre 2016 et 2017, Lori Loughlin et son mari Massimo Giannulli ont versé 500 000 dollars pour que leurs deux filles, Isabella Rose et Olivia Jade (21 et 20 ans), intègrent l'université de Californie du Sud (USC). En passant un accord avec le juge en charge de l'affaire, le couple allège sa peine et s'évite ainsi l'embarras d'un procès ultra-médiatisé qui devait se tenir en octobre prochain. Massimo Giannulli a quant à lui accepté une peine plus lourde que sa femme : 5 mois en prison, ainsi qu'une amende de 250 000 dollars et deux ans de liberté surveillée. En plus de bientôt passer par la case prison, cette affaire a mis un terme à la carrière d'actrice de Lori Loughlin qui, à 55 ans, a été renvoyée de la série Le coeur a ses raisons.

La star et son mari sont les 23e et 24e personnes à plaider coupable dans cette affaire qui a provoqué un véritable scandale aux Etats-Unis. Pas moins de cinquante suspects - d'autres parents fortunés ayant fraudé pour faire entrer leurs enfants dans des universités rénommées - ont été inculpés. Parmi eux figure une autre actrice de série, Felicity Huffman, qui a de son côté passé deux semaines en prison en octobre 2019 après avoir elle aussi plaidé coupable.