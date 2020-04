Felicity Huffman : "Si fière" de sa fille, acceptée à la loyale à la fac

Garanti sans triche. Sophia Macy, la fille de Felicity Huffman et William H. Macy, a été acceptée au sein de l'université de Carnegie Mellon, un prestigieux établissement américain, comme peut le confirmer PEOPLE. La jeune femme de 19 ans a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram en changeant sa bio, indiquant qu'elle y étudiait.

Georgia, la plus jeune fille de Felicity Huffman, a également été acceptée à l'université de Vassar, école jouissant d'une renommée internationale. "Felicity est si fière et tellement reconnaissante que Sophia garde la tête haute pendant toute cette année. C'était une période douloureuse, éprouvante et elle s'en est sortie avec force et grâce", a confié une source restée anonyme à PEOPLE Magazine, le lundi 27 avril 2020.

Rappelons que Felicity Huffman avait purgé une peine de onze jours d'emprisonnement dans un établissement pénitentiaire de Californie en octobre dernier pour avoir été mêlée à un scandale de triche à l'admission à l'université USC (University of South California). L'actrice phare de Desperate Housewives était l'une des 50 personnes mises en examen dans cette affaire de corruption. Elle avait reconnu avoir versé la somme de 15 000 dollars à un tiers pour effectuer le test d'admission de sa fille Sophia.

À 57 ans, Felicity Huffman avait été condamnée pour complot et escroquerie et avait écopé d'une amende de 30 000 dollars. Elle avait toujours martelé que sa fille "ne savait absolument rien" de ses actions. Lorsque le scandale avait éclaté dans les médias, sa relation avec sa fille Sophia s'était détériorée. Aujourd'hui, mère et fille semblent réconciliées et unies.