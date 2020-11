Lori Loughlin, une "épave" en prison : l'actrice dévastée et terrifiée

Au printemps 2019, un scandale de corruption pour des admissions à l'université choquait les États-Unis. Lori Loughlin était impliquée et a reconnu ses torts. Condamnée et emprisonnée, l'actrice de 56 ans est dévastée par ses premiers jours en détention.

L'info est signée Us Weekly ! Citant une source, le site américain révèle que Lori Loughlin est profondément affectée par son expérience à la prison fédérale de Dublin, au nord de la Californie. Elle y est entrée le vendredi 30 octobre 2020 pour effectuer sa peine de deux mois de détention, après avoir été reconnue coupable et condamnée de transfert bancaire frauduleux dans l'affaire de corruption pour l'admission à l'université USC (University of Southern California).

"Lori était forte à son arrivée en prison, elle avait la foi et le soutien de sa famille, mais les premiers jours et le reste de la peine suscitent l'inquiétude, explique l'indic d'Us Weekly. Lori a fait de son mieux pour rester brave et penser à la sortie mais rien ne pouvait dissiper ses peurs. Ce ne sont que deux mois mais elle est terrifiée. Elle n'arrête pas de se dire que quelque chose va mal se passer et que sa détention pourrait être prolongée." Une autre source n'a pas hésité à qualifier Lori Loughlin d'"épave", après d'US Weekly.

À cause de la pandémie de Covid-19, l'ex-héroïne de la série La Fête à la maison et ses codétenues sont privées de visites familiales.