Reboot de "La Fête à la maison" : les adieux très émouvants des acteurs du show

Il n'est jamais facile de faire ses adieux, d'autant plus quand c'est la seconde fois. Le cast originel de la série La Fête à la maison, qui s'était retrouvé pour un reboot signé Netflix, a bouclé le 15 novembre 2019 le tournage du dernier épisode de la saison 5... qui clôture définitivement le show au passage. Si Mary-Kate et Ashley Olsen n'avaient pas répondu présentes pour se partager le rôle de Michelle Tanner comme au bon vieux temps, les téléspectateurs avaient retrouvé avec un plaisir non dissimulé John Stamos (Oncle Jessie), Jodie Sweetin (Stéphanie), Lori Loughlin (Becky), Candace Cameron (D.J.), Bob Saget (Danny) ou encore Andrea Barber (Kimmy).

Cinq saisons, c'est déjà énorme pour une série Netflix de nos jours !

C'est dans les larmes et dans la joie que La Fête à la maison : 20 ans plus tard a tiré sa révérence. Pour marquer le coup, les trois actrices qui se font surnommer "La meute de louves" ont pris le micro, non pas pour un discours larmoyant, mais pour interpréter en karaoké le générique de la série, Everywhere You Look. Une vidéo starring Jodie Sweetin, Candace Cameron et Andrea Barber, disponible sur la chaîne YouTube de cette dernière. "C'est la fin d'une ère... encore, écrit John Stamos sur son compte Instagram. Tout le monde avait dit non à cette suite et Netflix a dit oui. Et ils ont été assez gentils pour nous laisser jouer ensemble pendant cinq saisons. Ce qui est déjà énorme pour une série Netflix de nos jours." "Ce canapé. Ce show. Cette famille. Vous allez tellement me manquer", ajoute Jodie Sweetin.