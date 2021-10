Steffi Graf et Andre Agassi fêtent leurs 20 ans de mariage avec une annonce inattendue !

C'est l'un des couples mythiques du tennis depuis de longues années. Si aujourd'hui des joueurs de tennis continuent de se mettre en couple, à l'image de Gaël Monfils et de sa femme Elina Svitolina, les précurseurs dans le genre, ce sont bien Andre Agassi et sa compagne Steffi Graf. Véritables stars de la discipline dans les années 80 et 90, les deux sportifs se sont trouvés après leur victoire simultanée à Roland Garros en 1999. Une très belle histoire d'amour entre deux immenses stars de la discipline et qui a déchaîné les médias pendant de longues années.

Les deux tourtereaux ont eu deux enfants, un garçon nommé Jaden Gil (né en octobre 2001) et une fille, Jaz Elle (née en octobre 2003). Après leur rencontre en 1999, ils décident de se marier le 22 octobre 2001 du côté de Las Vegas, ville où ils ont élu résidence depuis. Dans 8 jours, cela fera tout pile 20 ans qu'Andre Agassi, âgé de 51 ans, a épousé Steffi Graf et pour l'occasion, les amoureux ont pris la décision de renouveler leurs voeux. C'est le média allemand Bild qui a sorti l'information ce matin. D'après l'article, le but du couple est d'enfin pouvoir faire un mariage en blanc, ce qui n'était pas possible à l'époque.

En effet, très enceinte de Jaden Gil, qui est né quatre jours après leur mariage, l'ancienne joueuse de 52 ans n'a pas pu à l'époque porter la robe de ses rêves. L'ex de Brooke Shields et sa femme vont donc réparer cette erreur en renouvelant leurs voeux entourés de leurs proches. C'est d'ailleurs des amis du couple qui ont laissé filtrer l'information au quotidien allemand.