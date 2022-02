Steffi Graf : Rare apparition pour recevoir un très joli chèque

Après une carrière magnifique sur les courts de tennis, Steffi Graf montre que c'est une femme de coeur en dehors. L'ancienne championne de 52 ans a tout gagné au cours de sa carrière. Avec 22 titres en Grand Chelem, elle se situe à la troisième place juste derrière Serena Williams. Une performance qui fait d'elle une des plus grandes athlètes de tous les temps et aussi une des plus populaires. Sa relation entamée en 1999 après sa victoire à Roland-Garros avec Andre Agassi (qui venait également de remporter le tournoi du Grand Chelem sur terre battue) va également ajouter à sa notoriété.

Ensemble, ils forment l'un des couples les plus puissants du tennis mondial et après un mariage à Las Vegas en 2001, ils vont avoir deux enfants : un fils, Jaden (né en octobre 2001) et une fille Jaz (née en octobre 2003). Si tout se passe pour le couple Graf-Agassi, qui a récemment fêté ses 20 ans de mariage, Steffi n'en reste pas moins une femme de coeur. L'ancienne rivale de Martina Hingis se trouvait en Allemagne ce jeudi 17 février, pour une raison bien spéciale. Elle s'est rendue dans un centre commercial de la ville d'Hambourg afin d'y recevoir un très beau chèque pour sa fondation.

Un chèque pour la bonne cause

Sur les photos, on voit Steffi Graf, toujours aussi radieuse et souriante, sobrement habillée d'un chemisier noir sur une jupe longue bleu marine, acceptée un énorme chèque en carton d'une valeur de 100 000 € ! Une très belle somme qui sera remise à sa fondation, Children of Tomorrow. Très heureuse devant cet élan de générosité de la part de la marque de vêtement C&A, l'ancienne sportive a posé devant les photographes venus pour l'occasion. Son mari Andre Agassi n'était pas présent pour l'occasion, mais c'est certain qu'il doit être particulièrement fier de sa femme et de ses engagements humanitaires.

La fondation de Steffi Graf vient en aide aux enfants victimes de violence et de persécutions un peu partout dans le monde. Avec la belle somme récoltée aujourd'hui, espérons qu'elle et ses équipes pourront bénéficier de plus de moyens pour mener à bien leurs missions.