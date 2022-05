Steffi Graf : rare photo avec son fils Jaden, qui a bien grandi !

Pour les Américains, la fête des Mères tombe le 8 mai et c'est l'occasion pour les célébrités de rendre un bel hommage à celle qui leur a donné la vie. Une belle tradition qui offre de jolis moments, comme ça a été le cas pour Enrique Iglesias et sa compagne, Anna Kournikova hier. Elle n'est d'ailleurs pas la seule ancienne joueuse de tennis à avoir reçu une belle preuve d'amour pour son anniversaire. En effet, le fils de Steffi Graf, la grande championne allemande, a décidé de rendre un bel hommage à celle qui l'a élevé.

En couple depuis plus de 20 ans avec Andre Agassi, l'ancienne sportive de 52 ans est une femme comblée. Mariée en 2001 à Las Vegas, Steffi Graf a décidé de renouveler ses voeux. Une cérémonie qui prouve que les deux anciennes stars du tennis poursuivent leur belle histoire d'amour, de laquelle sont nés deux enfants : Jaden (née en octobre 2001) et Jaz (née en octobre 2003). Devenu un grand et beau garçon, Jaden semble s'être lancé dans une prometteuse carrière de joueur de baseball professionnel. Actuellement dans une université très prestigieuse, le jeune homme compte bien poursuivre l'histoire d'amour familiale avec le sport de haut niveau.

Un fils aimant et doué dans le sport

À côté de ses études et de sa passion pour le baseball, Jaden est un fils aimant, comme il l'a montré il y a quelques heures sur son compte Instagram. Déjà suivi par plus de 14 000 abonnés sur Instagram, le beau blond de 20 ans a décidé d'honorer sa mère le 8 mai en l'honneur de la Fête des Mères. Une occasion pour lui de partager une touchante photo (à retrouver dans le diaporama) mère-fils sur laquelle on peut voir tout l'amour et toute la complicité qui unissent Steffi Graf et son garçon. "Je t'aime maman", ajoute-t-il sur la photo où on voit les deux s'enlacer tendrement face à l'objectif.

Une belle façon de rendre hommage à sa mère de la part de Jaden, qui a hérité de son amour pour le sport et compte bien un jour être aussi fort qu'elle !