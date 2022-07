Nolwenn Leroy poursuit sa semaine londonienne pour soutenir le père de son fils

La saison du tennis bat son plein actuellement et depuis plus de 10 jours, Londres en est l'épicentre. Après un Roland-Garros de rêve, qui a vu la 14e victoire de Rafael Nadal en terre parisienne, construisant encore un peu plus sa légende, Wimbledon a pris le relais et sur le gazon londonien, les stars du tennis font le spectacle. Du côté des Françaises, Alizé Cornet et Harmony Tan ont réussi un très beau parcours, mais ces derniers jours, c'est surtout le forfait de Rafa qui est sur toutes les lèvres. Une blessure aux abdominaux qui fait le bonheur de Nick Kyrgios, qui va disputer sa première finale en Grand Chelem.

Désormais loin de toute cette agitation, Arnaud Clément est tout de même venu à Londres pour participer au tournoi des légendes avec son grand pote Michaël Llodra. L'ancien tennisman de 44 ans n'est pas venu seul puisque sa compagne Nolwenn Leroy a décidé de l'accompagner dans cette belle aventure. Active sur les réseaux sociaux, la chanteuse de 39 ans n'a pas hésité à publier quelques photos et vidéos de son séjour à Wimbledon, pour le plus grand plaisir de ses fans. Après une entrée en matière réussie, la mère du petit Marin est retournée dans les gradins pour encourager son homme hier, comme elle l'a montré dans sa story.

Nouvelle victoire sous les yeux de Nolwenn pour Arnaud Clément

"Une nouvelle journée à Wimbledon", écrit Nolwenn Leroy sur une courte vidéo mise en ligne hier. Dessus, on peut voir qu'Arnaud Clément et Michaël Llodra sont une nouvelle fois sortis vainqueur de leur affrontement face à l'Américain James Blake et au Canadien Daniel Nestor en un peu moins d'une heure de jeu. Très fière de son chéri, l'interprète de Cassé n'a pas pu s'empêcher de filmer le triomphe de ce dernier. Après avoir serré la main de ses adversaires, l'ancien sportif va chercher une balle pour la lancer dans le public, comme le veut la tradition, et il se tourne vers sa compagne pour la lancer dans sa direction (les vidéos sont à retrouver dans le diaporama).

Une nouvelle victoire pour Arnaud Clément et on a donc certainement pas fini de voir Nolwenn Leroy dans les tribunes pour l'encourager !