Nolwenn Leroy sublime en blanc et ultra complice avec Patrick Bruel, Laurent Gerra et Louis Bertignac

Ce n'est pas parce que la rentrée est arrivée que les fêtes sont terminées. Certes, l'idée de retourner au bureau après plusieurs jours passés en mode farniente ne fait pas très envie mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est aussi synonyme de retrouvailles avec les collègues et les copains. Nolwenn Leroy en sait quelque chose. L'artiste de 39 ans était à Paris le lundi 5 septembre dernier. À quelques heures du grand retour de la Star Academy sur nos écrans, l'ex-gagnante du programme a fait honneur à l'émission en montant sur scène pour les 10 ans du groupe Moma, organisés à l'hôtel Salomon de Rothschild, non loin de l'Arc de Triomphe. Une réunion à laquelle les internautes ont pu prendre part de chez eux puisque la soirée était retransmise en direct sur Instagram avec Laurie Cholewa.

Vêtue d'un pantalon large taille haute et d'un gilet de costume court blancs, Nolwenn Leroy a enflammé la scène installée pour l'occasion. Et elle n'était pas la seule à faire groover l'assemblée. Garou, Patrick Bruel, Louis Bertignac et Laurent Gerra l'ont vite retrouvée pour faire grimper l'ambiance d'un cran. La mission fut plus que réussie ! Tous se sont éclatés comme jamais face au public que composaient, en plus de Laëtitia et Christelle Bardet, compagnes respectives de Louis Bertignac et Laurent Gerra, de très grandes personnalités.

Côté politique, Nicolas Sarkozy a pris la pose avec Christian Estrosi, maire de Nice, et son épouse Laura Tenoudji, pour venir féliciter Benjamin Patou, fondateur de Moma Group, pour cet anniversaire grandiose. Elsa Zylberstein, Michel Boujenah, Antoine Duléry, Eric Judor, Claude Lelouch, Francis Huster, Christophe Lambert étaient aussi de la partie ! Plusieurs chefs de la maison, tels que Mory Sacko ou Julien Sebbag, ont assisté à l'événement, non loin d'Arielle Dombasle et Bernard Henri-Lévy et du nouveau couple formé par Sophie Davant et William Leymergie. Mélanie Page et Nagui, toujours aussi amoureux, n'auraient manqué la fête pour rien au monde et c'est en compagnie de Nina, la fille de Nagui, que le couple a fait son apparition. En bref, du beau monde prêt à tout pour danser jusqu'au bout de la nuit et accompagner Moma dans cette nouvelle décennie !