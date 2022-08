Sophie Davant en couple avec William Leymergie : sa drôle d'anecdote à propos de son fils Nicolas

Dans son nouveau numéro, Télé Star a décidé de s'intéresser au couple que forment Sophie Davant et William Leymergie , officialisé il y a peu mais leur rencontre ne date pas d'hier. Les deux tourtereaux, qui font d'ailleurs la couverture du magazine, s'étaient rencontrés en 1989 au sein de la rédaction de Télématin, alors qu'elle était âgée de 26 ans et lui de 42. "William impressionne quand il a décidé de ne pas forcément vous mettre à l'aise ! Il a mis du temps à baisser la garde. Il a fallu amadouer et séduire le fauve blessé..." a-t-elle confié.

Par la suite, ils sont rapidement devenus inséparables, "professionnellement d'abord" précise le magazine. "J'ai passé des heures à le questionner avec bonheur sur son passé, ses expériences personnelles ou professionnelles, ses goûts littéraires ou cinématographiques, son amour des artistes, de leur travail, de leur mise en danger, de leur regard sur les femmes" a déclaré la journaliste. Une complicité indélébile est alors née entre eux. "Nous sommes et resterons très proches à vie" a-t-elle indiqué.

Le début d'une belle histoire

Au début, ce n'est que de l'amitié. Ils partagent "une entrecôte au bistrot auvergnat du coin" mais également des "nombreux week-ends" avec leurs conjoints respectifs en Normandie. Là-bas, ils ont également vécu beaucoup de choses et d'anecdotes. "Sophie Davant aime à raconter qu'elle a failli accoucher de son fils Nicolas (fruits de ses amours avec le journaliste Pierre Sled) sur le tapis de la maison de campagne du journaliste (William Leymergie)" peut-on lire dans les colonnes du Magazine.

Depuis, leur amitié s'est transformée en amour. Sophie Davant s'est séparée de Pierre Sled et William Leymergie a perdu son épouse, emportée par une crise cardiaque en 2020. Ils se sont rapprochés lorsque la journaliste a invité son ami de toujours à "venir passer un week-end chez elle en Normandie". Des sentiments sont alors nés et leur ont ouvert grand les portes d'une belle histoire. Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un pas !