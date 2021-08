Norbert Tarayre victime d'un pneumothorax : ce qui a provoqué son souci de santé

En mai dernier, Norbert Tarayre s'est fait une frayeur et a inquiété ses proches. Le chef cuisinier de 40 ans a été hospitalisé à cause d'un pneumothorax. Remis sur pied aujourd'hui, la star de La Grande Vadrouille de Norbert s'est confié à nos confrères de Télé Star sur ce souci de santé.

Norbert Tarayre est un bosseur. Bien qu'il n'ait pas remporté Top Chef en 2012 (saison 3), il s'est fait une belle place dans le milieu de la cuisine, de la comédie mais aussi des médias. En plus de monter plusieurs affaires ces dernières années, parmi lesquelles Saperlipopette ou Splash, il a joué dans plusieurs pièces de théâtre et participe à plusieurs émissions de télévision comme La Meilleure Boulangerie de France, La Grande Vadrouille de Norbert ou prochainement dans La cinquième saison du Meilleur Pâtissier, spécial célébrités en tant que juré. En parallèle, il s'est mis en tête de prendre plus soin de son corps du côté de ses assiettes mais aussi en faisant du sport. Sans oublier sa vie de famille, une tribu qui s'est agrandie il y a un an avec l'arrivée d'Elydjah (fruit de ses amour avec Abi). Un train de vie à 100 à l'heure en somme.

Mais désormais, Norbert va devoir ralentir un peu le rythme s'il ne veut pas se retrouver de nouveau à l'hôpital. "C'était dû à un trop grand stress avec les émissions, les restaurants... J'avais perdu du poids. Je faisais huit heures de sport par semaine pour maigrir, c'était trop. Là, je reprends le sport avec un coach. J'ai 40 ans, il faut que je pense à prendre soin de moi", a-t-il confié à Télé Star quand il a été interrogé sur son pneumothorax. Fort heureusement, le chef va beaucoup mieux comme en témoignent les résultats de ses examens : "J'ai passé des examens et les poumons sont nickels." De quoi le rassurer, ainsi que son entourage.

L'intégralité de l'interview de Norbert Tarayre est à retrouver dans le magazine Télé Star du 9 août 2021.