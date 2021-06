Norbert Tarayre : Photo exceptionnelle avec son fils Elydjah, un moment rempli d'émotion

Après la pluie vient le beau temps. Ces dernières semaines n'ont pas été faciles à vivre pour Norbert Tarayre mais fort heureusement il peut compter sur l'amour de ses enfants. Le célèbre chef de 40 ans a été hospitalisé pour un pneumothorax le 16 mai 2021. Aujourd'hui, tout va mieux (ou presque) notamment grâce au sourire de son adorable petit garçon Elydjah, né de ses amours avec la belle Abi, qui célèbre son premier anniversaire.

Sur Instagram, les heureux parents célèbrent un grand jour. Déjà un an que le très mignon Elydjah est venu au monde. Pour l'occasion, Norbert Taraye partage une jolie photo père/fils. Il prend la pose en chemise blanche, grand sourire et les yeux rivés sur sa quatrième merveille qu'il tient dans ses bras. "Il y a un an, j'étais en tournage de La Meilleure boulangerie et tu as montré le bout de ton nez... en nous donnant beaucoup de bonheur... Joyeux anniversaire mon fils", écrit-il.