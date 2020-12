Norbert Tarayre fou d'Abi : photos de famille et mots d'amour pour son anniversaire

Norbert Tarayre finira l'année sur une bonne note. Forcément impacté professionnellement par l'épidémie de coronavirus, le chef de 40 ans a tout de même eu plusieurs raisons de se réjouir au fil des mois comme avec la naissance de son quatrième enfant, Elydjah (né en juin dernier). Un petit bonheur qu'il a accueilli avec sa compagne Abi, pour qui il a eu un coup de coeur après sa rupture avec sa femme Amandine. D'abord discret sur leur idylle, Norbert Tarayre ne se prive plus de clamer son amour pour elle.

Dimanche 27 décembre 2020, il en avait d'ailleurs l'occasion avec l'anniversaire de la jolie make-up artist. "Si douce et si tendre, c'est à pas de velours que tu es entrée dans ma vie. Tu as le sens de l'amour et les valeurs de la famille. Aujourd'hui c'est ton anniversaire mon ange. Abi mon trésor, joyeux et heureux anniversaire. Love you", a-t-il écrit sur Instagram en légende d'un adorable portrait de famille en tenues de Noël et en compagnie de leur fils.

Via sa story, c'est le portrait de leur belle et joyeuse famille recomposée cette fois que Norbert Tarayre a partagé. Énième preuve que ses trois filles, Gayane (13 ans), Laly (11 ans) et Aliya (6 ans), ont complètement validé la relation de leur père avec Abi. "On t'aime fort", commente-t-il.