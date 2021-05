Norbert Tarayre a quitté l'hôpital : il sort du silence après son pneumothorax, "un moment très dur"...

Depuis le 16 mai 2021 et le partage d'une photo depuis son lit d'hôpital et l'annonce de son pneumothorax, Norbert Tarayre n'avait pas donné de nouvelles. Alors que certains de ses nombreux followers s'inquiétaient de son état de santé, le célèbre chef de 40 ans s'exprime ce vendredi 28 mai 2021, en story sur Instagram, depuis son domicile regagné.

"Salut les amis. La dernière fois que j'ai posté une photo, c'était sur un lit d'hôpital pour un pneumothorax... Bon, on est en convalescence. Le médecin m'a dit que ça commençait à se résorber tout doucement donc pas d'effort. J'ai le droit de me lever, ça c'est cool", lance l'heureux papa de Gayane (13 ans), Laly (11 ans), Aliya (6 ans), toutes les trois nées de son premier mariage avec Amandine, et Elydjah (9 mois), fruit de ses amours avec sa belle Abi.

Norbert Tarayre soutenu en ces moments "compliqués, très dur"

Très touché par les messages et commentaires de ses plus de 150 000 fidèles abonnés sur le réseau social de partage d'images, Norbert Tarayre poursuit : "J'en profite pour vous dire merci pour tous vos messages de soutien, c'est incroyable. On dit souvent que les réseaux sociaux c'est une déferlante de critiques et de méchanceté. Là, je peux vous dire que j'ai eu que du bonheur. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Parce que ce sont des moments compliqués, c'est dur et ça fait du bien d'être soutenu."

Enfin, la star de La Meilleure boulangerie de France (M6) tient à rassurer. "Je vais récupérer, je vais revenir au taquet !", indique-t-il, prêt à reprendre du poil de la bête. Lorsqu'il a annoncé son pneumothorax, Norbert Tarayre s'était déjà montré apaisé, précisant que sa vie n'était pas en danger. Il avait évoqué un "un arrêt au stand pendant trois semaines" avant d'être éventuellement sur pied. En attendant, il peut compter sur son amoureuse, la belle maquilleuse Abi, pour "le chouchouter", comme il l'avait demandé.

Toutefois, entre les tournages pour M6, ses activités de cuisinier et son nouveau rôle de boucher, gare au surmenage à son retour !