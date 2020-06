Norbert Tarayre tout en muscles : photo de sa métamorphose physique

Révélé aux yeux du grand public en 2012 grâce à sa participation à Top Chef, Norbert Tarayre est devenu incontournable du petit écran. En plus de mener à bien ses multiples restaurants, le célèbre chef de 39 ans est aux commandes de ses propres émissions, comme Norbert, commis d'office, arrêtée soudainement en 2019, ou plus récemment La Grande Vadrouille de Norbert.

Au fil des années, si le papa de quatre enfants n'a rien changé à sa personnalité loufoque, il a toutefois opéré un changement physique impressionnant. En effet, décidé à prendre soin de lui, Norbert ne ressemble plus du tout à celui qu'on a connu à ses débuts. Exit les kilos en trop et place à des abdos en béton ! Lors d'une interview accordée à Purepeople.com en mars dernier, il se confiait d'ailleurs sur sa perte de poids fulgurante. "J'étais à 102 kilos, je suis passé à 80 kilos". Son secret ? "pas de régime", mais une alimentation saine et raisonnable. En outre, c'est le sport qui lui a permis de se métamorphoser. "C'est ce qui a changé ma vie. Avec le sport, tu as un mental incroyable, tu supportes beaucoup plus d'épreuves, tu gères la pression de la presse. Et en faisant du sport, tu te rends compte que tu es une arme de guerre", nous assurait-il.



Ses efforts ont indéniablement porté leurs fruits comme le prouve sa dernière photo postée sur Instagram mardi 23 juin 2020. Au côté de son coach, Norbert apparaît tout en muscles dans sa salle de sport, qu'il était ravi de retrouver après une pause forcée due au confinement. "Reprise du sport... Quel bonheur de se dépasser... Se faire violence et atteindre ses objectifs...", légende-t-il. Une nouvelle image qui n'a pas manqué de bluffer ses abonnés. "Votre changement est impressionnant", "Wahou quel travail !!!", "On dirait Hulk", "Incroyable ! Ça fait 5 ans que je te suis et franchement t'es au top nono", peut-on lire en commentaires.