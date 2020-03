Norbert Tarayre très aminci : "Je suis passé de 102 à 80 kilos !" (EXCLU)

Norbert Tarayre est bel est bien de retour sur les ondes de 6ter. Après avoir arrêté brusquement son émission devenue culte, Norbert Commis d'office, il s'est lancé depuis le 29 février dernier dans une nouvelle aventure avec La Grande Vadrouille de Norbert. Nos équipes de Purepeople.com l'ont rencontré lors de la conférence de presse du programme, qui était revisitée en atelier culinaire gourmand. Une fois les journalistes repus, l'ancien candidat de Top Chef s'est livré à l'exercice des interviews. L'occasion de revenir notamment sur sa perte de poids impressionnante.

Souvenez-vous, en novembre dernier, il affichait fièrement sa nouvelle silhouette musclée sur le plateau de Non Stop People, révélant s'être délesté de 14 kilos. À notre micro, il rectifie : "Maintenant 22 ! J'étais à 102 kilos, je suis passé à 80 kilos, nous confie-t-il. Le secret, c'est : pas de régime ! Au contraire, je ne me suis jamais privé, il faut juste manger raisonnablement, car tout ce qu'on trouve bon ne l'est pas forcément pour notre corps." Ainsi, Norbert s'est imposé une routine rigoureuse et efficace. "Le matin, je prends un bol de flocons d'avoine avec du lait, je rajoute des myrtilles ou des fruits de saison, je fais deux oeufs sur le plat et deux galettes de sarrasin. Ça déjà, ça me cale jusqu'à midi. À midi, je me fais un plat, des pâtes ou du riz avec des légumes et je prends que de l'huile d'olive, j'évite les sauces sucrées. Et le soir, je me fais un truc light, une salade, pas d'entrée et pas de dessert."

Mais le papa de trois enfants ne se contente pas d'avoir une bonne alimentation, il est également devenu accro au sport. "C'est ce qui a changé ma vie, assure-t-il. Avec le sport, tu as un mental incroyable, tu supportes beaucoup plus d'épreuves, tu gères la pression de la presse. Par exemple, quand j'ai annoncé l'arrêt de Norbert commis d'office, c'était une grosse pression médiatique, sur les réseaux aussi. Et en faisant du sport, tu te rends compte que tu es une arme de guerre. À côté, je prends aussi des compléments alimentaires, qui sont tout à fait naturels, qui m'aident à développer. J'ai appris plein de choses sur le corps de l'homme..." Un nouveau rythme de vie qui lui permet d'enchaîner avec une certaine aisance les tournages, car, en plus de la Grande Vadrouille, Norbert a également bouclé la nouvelle saison de la Meilleure Boulangerie de France. Si le sport est une arme de guerre, lui est assurément devenu une machine de guerre !

