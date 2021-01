Noré (Secret Story) défiguré : retour aux urgences, souffrance et grosse frayeur

Le calvaire n'était pas terminé pour Noré. Le 14 janvier 2021, le candidat de Secret Story 11 (2017) a dû se rendre une fois de plus aux urgences, en pleine nuit. Une information dévoilée par son épouse Kamila sur son compte Snapchat.

Le bouton de l'enfer. C'est le titre que l'on aurait choisi si l'on avait fait un film sur la situation actuelle du papa de Kenan (2 mois). Le 12 janvier, l'habitant du Sud avait dû se rendre aux urgences et avait dévoilé qu'il devait passer des examens. "Mon mari me fait trop de peine. Il avait un bouton à la base et regardez comment ça s'est transformé. J'espère que ça ne va pas empirer. En plus c'est douloureux", avait donc expliqué Kamila. Le lendemain, Noré reprenait le cours de sa vie et sa chère et tendre a rassuré leurs fans en déclarant : "Il a une cellulite infectieuse. Il a de temps en temps des boutons près des yeux. Une fois, ça s'est transformé en furoncle. Je lui dis à chaque fois de ne pas les toucher, mais il ne m'a pas écoutée. Il a voulu le crever et en le crevant, au lieu que le pus sorte de l'extérieur, il est resté à l'intérieur et ça a stagné. (...) Ça fait peur. Heureusement qu'on l'a traité à temps parce que ça peut faire des dégâts. Ce n'est pas anodin. Ça part un peu donc je suis contente."

Malheureusement, la situation s'est empirée et a contraint Noré à retourner à l'hôpital dans la nuit du 14 janvier. "Nono est retourné aux urgences parce que ça a trop gonflé. Je pensais que ça avait dégonflé dans la journée mais en fait, ce soir l'oeil c'était encore pire. Il avait mal. Si vous aviez vu tout le pus qu'il y avait à l'intérieur... C'était impressionnant. Il valait mieux qu'il y aille. Apparemment ils vont l'ouvrir pour tout lui retirer. Ca m'angoisse les trucs comme ça. Partir en pleine nuit, urgences. En plus il a mal, il souffre", a révélé Kamila. Elle a ensuite partagé une photo de son fils et elle, au lit. "On dirait qu'il ressent les choses. Il ne veut pas fermer l'oeil. Je le pose, il hurle. Ou peut-être les coliques, je ne sais pas", peut-on lire en légende.

Noré a finalement fait son retour chez lui vers 3h du matin. On pouvait voir que son oeil était toujours gonflé, bien qu'il soit caché par des bandages qui faisaient le tour de sa tête. Espérons pour l'ancien habitant de la Maison des Secrets que cette fois, ce sera bel et bien la fin du cauchemar.