Noré (Secret Story) défiguré, Kamila donne de ses nouvelles : "Ce n'est pas anodin"

L'année 2021 n'a pas bien commencé pour Noré. Le 12 janvier 2021, le candidat de Secret Story 11 (2017) s'est rendu aux urgences. Le lendemain, son épouse Kamila a donné de ses nouvelles et c'est plutôt rassurant. Mardi, Noré a eu la mauvaise surprise de découvrir une partie de son visage gonflé. Très vite, sur les conseils de son épouse, il s'est rendu aux urgences.

"Prise de sang, perfusion, scanner... C'est un bouton que j'ai eu ou un accident ?", a-t-il écrit en légende de sa publication, sur laquelle il apparaît à l'hôpital. Il a ensuite publié un cliché de la machine servant à faire des scanners, de quoi inquiéter ses fans... "Mon mari me fait trop de peine. Il avait un bouton à la base et regardez comment ça s'est transformé. J'espère que ça ne va pas empirer. En plus c'est douloureux", sa femme a-t-elle ajouté. Mercredi, le visage de l'ancien candidat de télé-réalité de 32 ans a un peu dégonflé, comme l'a montré Kamila sur Snapchat.

Après avoir tenté de le rassurer sur son physique, la maman de Kenan (2 mois) a dévoilé ce qui est précisément arrivé à Noré : "Il a une cellulite infectieuse. Il a de temps en temps des boutons près des yeux. Une fois, ça s'est transformé en furoncle. Je lui dis à chaque fois de ne pas les toucher, mais il ne m'a pas écoutée. Il a voulu le crever et en le crevant, au lieu que le pus sorte de l'extérieur, il est resté à l'intérieur et ça a stagné. (...) Ça fait peur. Heureusement qu'on l'a traité à temps parce que ça peut faire des dégâts. Ce n'est pas anodin. Ça part un peu donc je suis contente." Une belle mise en garde pour les internautes qui suivent le couple et qui ne vont certainement plus regarder leurs boutons de la même manière...