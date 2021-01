Noré (Secret Story) défiguré : photo en direct des urgences, Kamila inquiète

La journée du 12 janvier 2021 ne s'est pas déroulée comme prévu pour Noré (32 ans). En story Instagram, le candidat de Secret Story 11 (2017) a révélé qu'il avait dû se rendre aux urgences et a posté une photo qui n'a pas dû laisser ses abonnés indifférents.

C'est tout d'abord une photo d'un trottoir sur lequel on peut lire "urgences" qui a été révélée par l'époux de Kamila (27 ans). Ses fans ont ensuite pu le voir assis, dans l'hôpital, en train de passer des examens. Et une chose saute directement aux yeux : son visage. Le papa de Kenan (bientôt deux mois) a le côté gauche très gonflé, au niveau de l'oeil. "Prise de sang, perfusion, scanner... C'est un bouton que j'ai eu ou un accident ?", a-t-il commenté. Les internautes ont ensuite pu voir un cliché de la machine servant à faire des scanners, de quoi les inquiéter.

Pour l'heure, l'ancien habitant de la Maison des Secrets n'a pas encore donné de ses nouvelles. Kamila a simplement confirmé que c'est un bouton qui est à l'origine de ses soucis. "Mon mari me fait trop de peine. Il avait un bouton à la base et regardez comment ça s'est transformé. J'espère que ça ne va pas s'empirer. En plus c'est douloureux", a-t-elle écrit en légende d'un selfie de Noré, le visage défiguré.

Elle lui a ensuite apporté tout son soutien, à distance, car elle n'a pas pu accompagner son cher et tendre à l'hôpital. La jeune femme est restée chez eux, avec leur bébé. On suppose qu'avec la Covid-19, elle n'aurait de toute façon pas pu rester à ses côtés.