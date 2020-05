Noré (Secret Story) très aminci : photo choc et revanche sur les haters

Dimanche 10 mai, Noré, qui a gagné la saison 11 de Secret Story en 2017, a publié plusieurs photos sur Instagram qui ont surpris ses abonnés. Le mari de la sublime Kamila a révélé avoir perdu de nombreux kilos et il a précisé qu'il ne comptait pas s'arrêter là.

C'est en pantalon à carreaux et pull blanc moulants que le jeune homme de 31 ans a pris la pose sur les réseaux sociaux. Une tenue parfaitement choisie pour montrer qu son corps a bien changé. Grand et costaud depuis toujours, Noré a souvent été victimes de critiques déplacées sur son physique, notamment de la part des haters, jaloux de le voir marié à Kamila, une des plus belles femmes issues de la télé-réalité. Lassé d'être moqué, Noré a donc pris la décision de changer. "Shrek, Tanos, ogre, dégarni, tu mérites pas Kam et j'en passe. Je crois que les temps ont changé !!", a-t-il écrit en légende. Si la transformation de Noré est déjà bluffante, elle risque de continuer de l'être puisque comme il le précise ensuite, "ce n'est que le début".

Folle amoureuse de son mari depuis plus de dix ans, Kamila soutient son homme et l'a fait savoir en commentaire de la parution : "Un avion de chasse depuis 2009 !! Et même quand t'auras 90 ans, je le sais."

En plus d'avoir perdu du poids (combien de kilos ? Mystères...), Noré a fait savoir à la fin de l'année 2019 sur les réseaux sociaux qu'il avait subi une intervention en Turquie "pour dire adieu à sa calvitie". Nouveau corps, nouveaux cheveux, l'année 2020 commence bien pour l'ex-candidat de Secret Story.