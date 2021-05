Norman en deuil : mort d'un membre de sa famille, son bel hommage

On imagine que l'oncle de Norman Thavaud - dont il tait le prénom - a été l'un des soutiens principaux du jeune adolescent qu'il était au décès de sa mère, alors qu'il n'avait que 15 ans. "Un jour, ma mère s'est fait attraper par un méchant tueur en série qui s'appelle le cancer. Elle est partie rejoindre les étoiles. Je suis sûre qu'elle me regarde de là où elle est", confiait-il au détour de son Draw my life sur sa chaîne YouTube.

Plus tard, le comique s'est confié au sujet de la mort de sa maman dans les pages de Paris Match. Il se rappelait avec émotion de sa maman, ancienne professeure d'histoire-géo. "J'avais 15 ans quand j'ai perdu ma mère. Son décès m'a donné la rage de vivre et de réussir. Soit je ratais ma vie, soit je donnais tout pour la réussir. J'ai fait mon choix. Aujourd'hui, je pense à elle tous les jours et je vis chaque instant à fond, car j'ai conscience que tout peut s'arrêter du jour au lendemain", avait-il détaillé. Une blessure qu'il n'évoque que très rarement.

Norman Thavaud avait lui-même agrandi sa famille avec la naissance de son premier enfant, une petite fille prénommée Bianca (2 ans), née de son histoire d'amour avec Martha Gambet.