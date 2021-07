Nouveau suicide dans l'industrie du porno : l'actrice Kristina Lisina se donne la mort

L'homme a publié un cliché de la défunte sur Instagram et écrit en légende : "C'est ainsi que vous voyez une personne, son profil sur un réseau social, tout a l'air bien et beau, mais en fait [on ne sait rien de] ce qui se passe dans sa tête et ce que la personne vit vraiment... À ceux qui sont actuellement déprimés, j'espère que vous avez de bons amis et des médecins, et vous souhaite de vous rétablir. Commencez un traitement, n'attendez pas si vous sentez que vous ne vous sentez pas bien, partagez, essayez de communiquer. S'il vous plaît, vivez, pas besoin de se jeter dans le vide".

L'industrie du porno a déjà fait l'objet de nombreuses enquêtes et de documentaires sur la santé mentale des acteurs. Le suicide de Kris The Foxx est un nouveau cas.