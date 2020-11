NRJ12, une ex-chroniqueuse confondue avec une brioche au chocolat : sa réponse hilarante

Ceux qui ne suivent pas le compte Instagram d'Emilie Picch ont bien tort car il est souvent très drôle. Lundi 23 novembre 2020, c'est la réponse de l'ancienne chroniqueuse du Mad Mag de NRJ12 à un journal qui était hilarante. Il faut dire que le journaliste a fait une faute dans son nom de famille qui change tout !

Le journal La Provence a voulu faire la promotion d'une websérie, J'irai squatter chez toi, avec Emilie Picch et Bengous, lancée par l'association Eurocircle qui promeut la mobilité en Europe pour l'insertion et l'employabilité des jeunes. Une belle initiative donc. Sauf qu'à une lettre près le bel article promotionnel est devenu une sorte de blague. Le journaliste a en effet mal orthographié le nom de la jolie blonde qui ne s'appelait donc plus Picch mais Pitch, comme la brioche fourrée au chocolat : "Emilie Pitch et Bengous parlent de l'Europe". Comment oublier le "Pitch que tu mets dans ta potch", cette pub à la fois ridicule mais qui a le talent de faire en sorte que son slogan reste imprimé dans les cerveaux.

Bref, cette erreur n'a pas échappé à Emilie Pi(t)cch qui a donc répondu avec son humour qu'on lui connaît bien. Une réponse réalisée en story Instagram, en trois temps. Dans un premier temps, elle a publié une photo de l'article et a commenté : "Cool La Provence de ne pas vérifier l'écriture d'un nom avant d'imprimer." Une déclaration accompagnée d'un émoji qui pleure de rire. Ensuite, elle a démontré en image la différence entre un Pitch et Emilie Picch à l'aide d'une photo de la gourmandise et une photo d'elle. Enfin, elle a incrusté son visage dans un Pitch à la place du chocolat et a écrit : "Coucou La Provence." Des publications à retrouver dans notre diaporama.

Peut-être que le journal répondra en ligne, pas sûr en revanche qu'il republiera l'article avec correction. En tout cas, ça nous a permis de commencer la semaine avec une bonne tranche de rigolade.