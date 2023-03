Obsèques d'Emmanuelle Mottaz (Premier Baiser) : Le soutien d'une star d'Hélène et les garçons à Jean-Luc Azoulay

Ils se sont tous retrouvés pour lui faire un ultime adieu. Ce jeudi 23 mars, se sont tenues les obsèques d'Emmanuelle Mottaz, chanteuse du générique culte de la série Premier Baiser. Le 16 mars, l'artiste est morte à l'âge de 59 ans. C'est au crématorium du cimetière du Père Lachaise que sa famille et ses proches se sont donnés rendez-vous pour ce dernier hommage à celle qui a tant compté pour eux. Après Dorothée et avant Hélène Rollès, Emmanuelle était l'une des belles voix des productions AB, et naturellement quelques membres de l'équipe qui a fait les beaux jours des années 1990 étaient présents.

Ainsi, Jacky Jakubowicz, qu'on ne présente plus puisqu'il est l'une des têtes les plus célèbres du Club Dorothée, ou encore Laure Guibert, qui incarnait Bénédicte dans la franchise Hélène et les garçons, et bien entendu Jean-Luc Azoulay, célèbre producteur à la tête d'AB Prod. C'est d'ailleurs le producteur Jean-Luc Azoulay qui a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux la triste nouvelle : Emmanuelle Mottaz, chanteuse du générique culte de la série Premier Baiser nous a quittés. Selon nos informations, l'artiste est décédée le 16 mars mais n'a pas succombé à un cancer. "Elle avait une santé fragile depuis un certain temps. C'était une vraie artiste, une fille formidable. Elle était chanteuse et scénariste pour Hélène et les garçons notamment. Nous sommes très tristes", a déclaré le producteur à l'AFP, qui a précisé qu'elle a vécu ses derniers instants dans un hôpital parisien. Aux obsèques, Jean-Luc Azoulay a pu compter sur le soutien de Laure Guibert.

Elle était fragile depuis le début

Contacté par Télé-Loisirs, il s'est livré sur cette disparition qui l'affecte : "On s'appelait beaucoup, on s'écrivait aussi énormément... Elle était fatiguée depuis quelques temps. Il faut dire qu'elle était fragile depuis le début, elle avait des problèmes de santé depuis son enfance. Toutefois, elle avait une volonté formidable de vivre, de ne pas se plaindre... J'ai eu sa mère au téléphone, c'est elle qui m'a appris la nouvelle, on a pleuré ensemble... C'est triste de mourir aussi jeune..." Emmanuelle Mottaz a pu faire ses débuts en assurant les choeurs de Dorothée, son amie, notamment sur le titre Allô allô, monsieur l'ordinateur. La célèbre animatrice a partagé sa peine sur Twitter : "Très peinée du départ d'Emmanuelle..." Emmanuelle a ensuite connu le succès en solo en 1986 avec le titre Premier baiser, lui aussi sorti par AB Productions.