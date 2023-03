Diaporama : Obsèques d'Emmanuelle Mottaz (Premier Baiser) : Le soutien d'une star d'Hélène et les garçons à Jean-Luc Azoulay

Obsèques d'Emmanuelle Mottaz (Premier Baiser) : Le soutien d'une star d'Hélène et les garçons à Jean-Luc Azoulay

Exclusif - Jacky Jakubowicz, Laure Guibert et Jean-Luc Azoulay - Obsèques d'Emmanuelle Mottaz au crématorium du cimetière du Père Lachaise à Paris, le 23 mars 2023. Emmanuelle Mottaz, chanteuse et scénariste décédée le 16 mars 2023 à l'âge de 59 ans, avait connu le succès avec la chanson "Premier Baiser", générique de la série d'AB Productions.

En France, à Paris, Dorothée, Emmanuelle Mottaz et Valli sur le plateau de l'émission "Show Dorothée"

