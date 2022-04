Obsèques de Claude Véga : Hervé Vilard Frédéric Mitterrand unis pour cet ultime adieu

Ce vendredi 22 avril, certains proches de Claude Véga se sont réunis pour lui faire un ultime adieu. Les obsèques de l'humoriste et comédien français se sont déroulées eu sein de l'église Notre-Dame-de-Lorette à Paris. C'est le 11 avril dernier que Claude Véga est mort à l'âge de 91 ans. Il a tiré sa révérence après d'innombrables années à avoir fait rire son public. Une disparition qui avait terriblement ébranlé Laurent Ruquier qui a fait savoir sa peine. "Au revoir à Claude Véga, 91 ans, un des pionniers de l'imitation", a-t-il écrit sur Instagram.

Ce vendredi 22 avril, d'autres personnalités avaient fait le déplacement pour les obsèques de l'illustre comédien. On a ainsi pu voir le chanteur Hervé Vilard, à qui l'on doit notamment Capri c'est fini, ou encore Frédéric Mitterrand. Claude Véga était largement connu pour ses talents d'imitateur. L'artiste avait était à l'origine du lancement de cet art, en France, en incarnant sur scène de nombreuses stars féminines, mais aussi Montand ou Dutronc. Pour ses obsèques ce jour, dans le 9e arrondissement de Paris, Frédéric Longbois (The Voice 7 ) et Delphine Bürkli, maire de l'arrondissement étaient aussi présents.

Né Claude Thibaudat, le 2 juin 1930, l'imitateur était un véritable amoureux des femmes. "Il me suffit de penser à elles pour me transformer en elles. Un détail, un 'défaut', une manière de parler et je les attrapais", avait-il expliqué. Et ses "victimes" ne se plaignaient pas de son art, riant même aux éclats face à ses prestations, en se voyant singées sur les planches. Claude Véga a aussi été une figure incontournable des émissions de Maritie et Gilbert Carpentier.

L'émotion de Laurent Ruquier

Quant à Laurent Ruquier, lors de l'annonce de sa disparition, le célèbre animateur s'est dit ravi d'avoir pu le connaître. "Il était les voix de Barbara, Greco, Mouskouri, La callas Annie Girardot, Jacqueline Maillan, Zouc, De Funès, Delphine Seyrig, Maria Pacôme... Frédéric Lebon et Patrick Adler avaient suivi ses pas. Ses 'Top à... ' des Carpentier ont été de gros succès populaires. J'étais ému de partager quelques scènes avec lui, à mes débuts dans les cabarets", avait partagé le célèbre producteur sur Instagram, quelques heures après l'annonce de son décès.