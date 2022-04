Mort de l'immense Claude Véga : Laurent Ruquier dévasté

Le monde de l'imitation est en deuil. C'est Claude Véga qui avait lancé cet art, en France, en incarnant sur scène de nombreuses célébrités féminines, mais également Montand ou Dutronc. Malheureusement, l'artiste a tiré sa révérence le lundi 11 avril 2022, comme l'annonce l'AFP et le confirme son entourage. Âgé de 91 ans, l'homme a poussé son dernier souffle après avoir coupé celui de nombreux spectateurs.

Né Claude Thibaudat, le 2 juin 1930, l'imitateur adorait les femmes... et elles le lui rendaient bien. "Il me suffit de penser à elles pour me transformer en elles. Un détail, un 'défaut', une manière de parler et je les attrapais", expliquait-il. Nombre de ses "victimes" avaient ri aux éclats en se voyant ainsi singées sur les planches. Figure incontournable des émissions de Maritie et Gilbert Carpentier, il avait notamment tapé dans l'oeil de Maria Callas et de l'actrice Edwige Feuillère.

J'étais ému de partager quelques scènes avec lui

Cette disparition est difficile à digérer pour tout le monde. Laurent Ruquier, qui avait eu l'occasion de lui donner la réplique, lui a rendu hommage quelques heures après avoir appris la nouvelle. "Au revoir à Claude Véga, 91 ans, un des pionniers de l'imitation, écrit-il sur son compte Instagram. Il était les voix de Barbara, Greco, Mouskouri, La callas Annie Girardot, Jacqueline Maillan, Zouc, De Funès, Delphine Seyrig, Maria Pacôme... Frédéric Lebon et Patrick Adler avaient suivi ses pas. Ses 'Top à... ' des Carpentier ont été de gros succès populaires. J'étais ému de partager quelques scènes avec lui, à mes débuts dans les cabarets."

Claude Véga n'avait pas sévi que dans le domaine de l'imitation. Pilier du sixième art, il avait pris un virage, en fin de carrière, pour se consacrer au théâtre et au dessin. "Je voulais devenir comédien, racontait-il. J'ai débuté par des imitations pour subsister et me payer les cours au Conservatoire. Je récitais Les Fables de La Fontaine, comme Le Chêne et le Roseau en alternant une dizaine de voix". Petit par la taille - il mesurait 1m65 -, Claude Véga était grand, par le coeur et le talent...