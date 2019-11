Obsèques de Dominique Farran : la délicate attention de Laeticia Hallyday

Neuf jours après la mort de Dominique Farran, ses proches lui ont rendu un dernier hommage. Les obsèques de l'ancien journaliste radio, décédé à l'âge de 72 ans, se sont déroulées le 14 novembre 2019 en l'église Saint-Thomas-d'Aquin, située dans le 7e arrondissement de Paris. Son fils Sébastien Farran était présent. Le dernier manager de Johnny Hallyday était accompagné de ses enfants Téo et Léa.

Bien que Laeticia Hallyday ne travaille plus avec Sébastien Farran depuis que celui-ci a annoncé sa démission en septembre dernier, la veuve de Johnny Hallyday n'a pas manqué de penser à lui. Elle a pris le soin de faire envoyer une couronne de fleurs pour les obsèques. Des roses blanches et roses de différents calibres qui étaient accompagnées du message "Joy, Jade et Laeticia" inscrit sur le bandeau ivoire et doré qui accompagnait la couronne.

Le nom de Dominique Farran restera à jamais gravé dans l'histoire de RTL. Il en a été le directeur artistique dans les années 70. Passionné de musique depuis son plus jeune âge et bercé par la radio depuis toujours, grâce à son père qui a été le directeur de RTL de 1966 à 1978, Dominique Farran a débuté le métier de journaliste en devenant correspondant à New York pour Paris Match. Il a rejoint la grande famille RTL en 1970, en tant que chroniqueur correspondant depuis les États-Unis dans les émissions de Jean-Bernard Hebey.

Lorsqu'il est rentré à Paris, Dominique Farran est devenu directeur artistique à RTL en charge de l'organisation des "grands concerts" retransmis à la radio. Grâce à lui, des chanteurs et groupes mythiques sont venus jusqu'en France à l'instar de Pink Floyd, Tina Turner, Elton John, Paul McCartney...

Dominique Farran est également à l'origine de la création de la fameuse Valise RTL, concept importé des États-Unis.