Mort de Dominique Farran, père de Sébastien et visage phare de RTL

"C'est avec beaucoup de tristesse que les équipes de RTL ont appris ce mardi 5 novembre la disparition de Dominique Farran, directeur artistique de RTL dans les années 70, décédé à l'âge de 72 ans", a-t-il été publié sur le site de la radio, qui a tenu à saluer la mémoire du fils de Jean Farran et père de Sébastien Farran.

Passionné de musique depuis son plus jeune âge et bercé par la radio depuis toujours, grâce à son père qui a été le directeur de RTL de 1966 à 1978, Dominique Farran débute le métier de journaliste en devenant correspondant à New York pour Paris Match. Il rejoint la grande famille RTL en 1970, en tant que chroniqueur correspondant depuis les États-Unis dans les émissions de Jean-Bernard Hebey.

Lorsqu'il rentre à Paris, Dominique Farran devient directeur artistique à RTL en charge de l'organisation des "grands concerts" retransmis à la radio. Grâce à lui, des chanteurs et groupes mythiques viennent jusqu'en France à l'instar de Pink Floyd, Tina Turner, Elton John, Paul McCartney... Un concert en particulier reste inoubliable, celui des Rolling Stones à Bruxelles en 1973.

Puis Dominique Farran passe derrière le micro et anime à partir de 1978 l'émission WRTL avec Georges Lang, Jean Bernard Hebey et Bernard Schu qui ont pour mission "d'habiller en musique les week-ends de la station". "Je suis très triste ce soir de vous annoncer le décès de #DominiqueFarran, l'une des quatre voix de #WRTL. Il avait 72 ans", "Les souvenirs me hantent ce soir, toutes ces photos me rappellent ces moments magiques vécus avec Dominique Farran pendant les années #WRTL", a publié Georges Lang sur Twitter.

Dominique Farran est l'homme des live, des concerts, passion qu'il partage ensuite tous les samedis soir de 22h à minuit avec les auditeurs dans WRTL live.