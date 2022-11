Obsèques de Johnny Hallyday : "On s'est tous retournés", une scène hallucinante dévoilée presque 5 ans après

Le 5 décembre prochain, cela fera cinq ans que Johnny Hallyday est mort des suites d'un cancer du poumon à l'âge de 74 ans. Une date dont son grand amiEddy Mitchell se souviendra à jamais.

Le chanteur de 80 ans était ce samedi 5 novembre l'invité de l'émission On refait la télé présentée par Jade et Éric Dussart sur RTL pour la promotion de son nouveau livre Des lilas à Belleville (éditions Dargaud). Il n'a pas caché sa tendresse pour l'interprète d'Allumer Le Feu : "Je pense toujours à lui et je m'en accommode très bien, a confié le parrain de Laura Smet. Il est toujours là et je sais que là-haut, il emmerde tout le monde !"

Il va foutre la merde au paradis

Le 9 décembre 2017, Eddy Mitchell était évidemment présent aux obsèques de Johnny Hallyday qui se sont tenues à l'église de la Madeleine à Paris. Si cet événement reste un souvenir traumatisant pour beaucoup de Français, Eddy Mitchell se souvient en revanche d'un souvenir hilarant lors de ces obsèques : "À son enterrement, le curé terminait la messe. Les gens sortaient et le curé avait oublié que son micro était resté branché. Il a dit : 'Maintenant, il va foutre la merde au paradis', a raconté le chanteur. On s'est tous retournés écroulés de rire !" Eddy Mitchell se souvient d'ailleurs que son ami Johnny "était là pour emmerder le monde".

Johnny Hallyday, un "demi-frère" pour Eddy Mitchell

Très lié à Johnny Hallyday qu'il considère comme son "demi-frère", Eddy Mitchell lui a consacré un titre Un petit peu d'amour dans son dernier album Country Rock sorti en novembre 2021. "Pour moi t'étais plus qu'un ami/Un demi-frère, presque un sosie", dit-il dans cette chanson. La veille de l'anniversaire du défunt, le 14 juin dernier, le compagnon de Muriel Bailleul était l'invité de Quotidien sur TMC. Il s'était confié sur ce titre en hommage : "C'est son histoire un peu. Pas qu'un peu, c'est son histoire. C'est aussi le rapport qu'on avait ensemble", a-t-il exprimé. Loin des yeux mais près du coeur.