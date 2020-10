Obsèques de Juliette Gréco : François Hollande et Julie Gayet unis

Ce lundi 5 octobre 2020, en début d'après-midi, de nombreuses personnalités se sont rendues en l'église de Saint-Germain-des-Prés pour rendre un dernier hommage à Juliette Gréco, décédée le 23 septembre dernier, à l'âge de 93 ans. Non loin de Jack Lang, Zazie, Pascal Nègre, Francis Lalanne, Michel Boujenah ou encore de la première dame Brigitte Macron, un couple a fait une arrivée remarquée : François Hollande et sa compagne Julie Gayet.

Bras dessus bras dessous, tout de noir vêtus et masqués, l'ancien président de la République et la productrice ont brièvement salué la foule réunie autour de l'édifice religieux avant d'y pénétrer avec les autres invités. À l'annone du décès de Juliette Gréco, Julie Gayet s'était saisie de son compte Instagram pour lui rendre un hommage en image, qualifiant l'interprète de "dernière icône du XXe siècle". De son côté, sur Twitter, François Hollande avait écrit : "Juliette Gréco aura précédé et accompagné les grands mouvements de la société française. Pour la liberté, elle aura chanté les plus grands auteurs, interprété les plus grands rôles, partagé les plus grands textes. Son départ tranquille signe une vie trépidante et exaltante."

"Elle souhaitait une messe à Saint-Germain-des-Prés, chez elle. Sa vie a beaucoup commencé là", avait confié à l'AFP Jacqueline Franjou, 73 ans, créatrice du Festival de Ramatuelle et amie de longue date de Juliette Gréco, décédée dans sa maison de Ramatuelle, dans le Var. "Ramatuelle était son lieu de vie, mais Paris, c'est sa vie d'artiste, de jeunesse, de rencontres, de création", avait-elle souligné.

Les obsèques de la chanteuse ont été organisées par sa petite-fille adorée, Julie-Amour Rossini. Une fois la cérémonie religieuse terminée, Juliette Gréco sera inhumée "dans la plus stricte intimité".