Obsèques de Just Fontaine : sa veuve, ses enfants et le monde du foot réunis pour le dernier adieu

C'est un nom qui restera longtemps associé à l'histoire de la Coupe du monde et de l'équipe de France. Just Fontaine, qui a fait le bonheur des supporters du Stade de Reims entre 1956 et 1962, a réussi l'exploit de marquer 13 buts lors de la Coupe du monde 1958, organisée en Suède. Un record encore jamais égalé et qu'il risque de garder encore pour un long moment. Le 1er mars 2023, celui que l'on surnommait "Justo" s'est éteint à 89 ans, après une courte carrière de joueur, marquée par les blessures, qui vont empêcher son immense talent de marquer encore un peu plus la légende de son sport.

Malgré tout, Just Fontaine a consacré sa vie à son sport et après une carrière de joueur très prolifique qui l'a vu inscrire 259 buts en 283 matchs en club, il est devenu entraîneur. Après avoir pris les rênes de l'équipe de France pendant une saison, c'est avec le Paris Saint-Germain qu'il écrit ses plus belles heures d'entraîneur. C'est lui qui va permettre au club de la capitale d'accéder à la première division française pour la toute première fois de sa jeune existence. Des hommages ont bien évidemment été rendus dans ses anciens clubs et une fresque à son effigie vient d'ailleurs d'être inaugurée au stade Auguste Delaune de Reims.

Guy Roux et le président intérimaire de la FFF présents aux obsèques

Lundi 6 mars, c'est du côté de Toulouse, en la cathédrale Saint-Etienne qu'ont eu lieu les obsèques de Just Fontaine. Une cérémonie forcément douloureuse pour ses proches, à commencer par sa femme, Arlette, présente aux côtés de son enfants, Frédéric Florence ainsi que de ses petits-enfants (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama). Des personnalités du monde du football s'étaient déplacées pour rendre un dernier hommage à l'ancien attaquant des Bleus, à commencer par le légendaire entraîneur, Guy Roux. L'ancien président de la ligue professionnel de football, Frédéric Thiriez, ainsi que Philippe Diallo, le président intérimaire de la fédération française de football étaient également présents, ainsi que l'homme d'affaires Jean-Claude Darmon.