Mort de Just Fontaine, légende de l'équipe de France et détenteur d'un sacré record

C'est un nom que tous les fans de l'équipe de France connaissent, qu'ils soient petits ou grands, puisqu'il a marqué l'histoire des Bleus à tout jamais. On vient tout juste d'apprendre le décès de Just Fontaine, ancien footballeur de génie et buteur prolifique, qui a fait rêver des générations. Ancien attaquant du Stade de Reims et de l'OGC Nice, l'ancien footballeur s'est éteint à 89 ans et c'est tout le sport français qui est en deuil face à la perte d'une véritable légende de l'histoire du football français.

Celui que l'on surnommait "Justo" entre dans les livres d'histoire du football lors de la Coupe du monde 1958, qui se tient en Suède. Une compétition qu'il marque de son empreinte en inscrivant la bagatelle de 13 buts dans la compétition. Un record qui n'a pour l'heure jamais été battu et qui risque de tenir un long moment tant la performance semble irréelle. Malheureusement pour lui, sa carrière est également marquée par des blessures, qui l'empêchent de la poursuivre et d'agrandir encore un peu plus sa légende. Il décide de prendre sa retraite en 1962, mais ne décroche pas du football pour autant.

Il prend ensuite les rênes de l'équipe de France pendant une saison, mais c'est avec le Paris Saint-Germain qu'il écrit ses plus belles heures d'entraîneur. Alors tout fraîchement créé, le club de la capitale est très ambitieux et c'est sous l'égide de Just Fontaine que le PSG monte en première division française, pour ne plus jamais la quitter ensuite. L'ancien attaquant garde donc une place toute particulière dans le coeur des supporters parisiens, qui ne manqueront certainement pas l'occasion de lui rendre un bel hommage lors du prochain match à domicile.