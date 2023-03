Diaporama : Mort de Just Fontaine, légende de l'équipe de France et détenteur d'un sacré record

1 / 13 Mort de Just Fontaine, légende de l'équipe de France et détenteur d'un sacré record

Just Fontaine s'est éteint à l'âge de 89 ans

L'ancien footballeur a laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'équipe de France

En 1958, il inscrit 13 buts lors de la Coupe du monde en Suède. Un record qui n'a jamais été battu depuis

Après une belle carrière de footballeur, il devient entraîneur et dirige avec succès le PSG, avec lequel il accèdera à la première division française

Marqué par son record en Coupe du monde, il recevra un Soulier d'Or des mains de Michel Platine et Ronaldo en 2014. ""Je suis très fier de recevoir cette chaussure, unique, ça tombe bien car moi aussi je suis unique", déclarait-il à l'époque

Légende de l'équipe de France et du Stade de Reims, Just Fontaine restera longtemps dans l'histoire des Bleus

