Obsèques de Sempé : l'émotion de sa veuve Martine Gossieaux-Sempé

Les obsèques du dessinateur Jean-Jacques Sempé, décédé le 11 août dernier à l'âge de 89 ans, se sont déroulées ce vendredi à l'église de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, en présence de sa femme Martine Gossieaux-Sempé et de ses proches. Il aura marqué plusieurs générations de lecteurs de la presse et de ses albums par l'humour et la poésie de ses saynètes. Il a également été l'un des artistes les plus en vue dans le New Yorker, avec une centaine de couvertures entre 1978 et 2019. Il reste pour la postérité le créateur, avec René Goscinny en 1959, du Petit Nicolas, écolier au coeur tendre dont les aventures sont devenues un classique de la littérature.

Les hommages ont fusé ce vendredi, pour honorer sa mémoire. "Vous avez créé le Petit Nicolas. Vous avez fait sourire toutes les enfances. Aujourd'hui vous vous êtes retrouvés j'en suis sûre, et je vous entends rire aux larmes", a déclaré l'auteure Anne Goscinny lors de ses funérailles. "Le dessin de Sempé, par son sourire et son élégance, faisait voir la vie avec moins de désespérance", a de son côté salué l'écrivain Benoît Duteurtre. "Il a rendu hommage à "l'artisan qui passait des heures au pupitre, (...) fidèle à la tradition du dessin d'humour avec ses gags rythmés" mais qui excellait aussi "dans les grandes images" et "pouvait être paysagiste".

"Quelqu'un à la légèreté profonde"

"C'était un ami. Ensuite, c'est quelqu'un qui a un peu creusé les issues de secours dans une réalité qui nous étouffe un peu, avec un humour délicieux et en même temps plus signifiant qu'on ne le croit. C'était quelqu'un à la légèreté profonde" a ensuite confié l'acteur et metteur en scène Jean-Michel Ribes.

Il y a quelques jours, juste après l'annonce de sa mort, c'est le président de la République Emmanuel Macron qui tenait à rendre hommage à l'artiste. "Son regard et son crayon vont cruellement nous manquer. Du Petit Nicolas en passant par Monsieur Lambert, jusqu'aux promeneurs de Saint-Germain-des-Prés, il avait l'élégance de toujours rester léger sans que rien ne lui échappe" avait-il déclaré. À la suite de ces obsèques, Sempé a été inhumé dans l'intimité au cimetière du Montparnasse.