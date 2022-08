Jean-Jacques Sempé : Le célèbre dessinateur du Petit Nicolas est décédé à 89 ans

Quarante-cinq ans après la disparition de René Goscinny, Le Petit Nicolas se retrouve définitivement orphelin. Et pour cause, son autre créateur, le dessinateur Jean-Jacques Sempé est décédé à l'âge de 89 ans ce jeudi 11 août 2022. Sa mort a été annoncée par son épouse Martine Gossieaux Sempé auprès de l'AFP. Et pour son biographe Marc Lecarpentier de préciser : "Le dessinateur d'humour Jean-Jacques Sempé est décédé paisiblement ce soir (...) dans sa résidence de vacances, entouré de sa femme et de ses amis proches".

Sempé s'illustrait en tant que dessinateur depuis les années 50. Outre son succès pour Le Petit Nicolas, il en rencontrait également pour ses croquis humoristiques et empreints de poésie pour des journaux prestigieux du monde entier, dont Le New Yorker, Paris Match ou encore L'Express.

L'artiste était bien loin de se prédestiner à une telle carrière durant sa jeunesse. Issu d'une famille très modeste originaire de Pessac, près de Bordeaux, Sempé a évolué dans la violence de sa mère avec une condition de bègue. Mais débrouillard après avoir quitté l'école à 14 ans, il a commencé à envoyer ses premiers dessins. Et à sa majorité, il a fait la rencontre de René Goscinny, qui est devenu son grand complice. Lui écrivait les aventures de Nicolas, créé en 1959, tandis que Sempé les dessinait. Les histoires du personnage se sont vendus à quelque 15 millions d'exemplaires. Des adaptations au cinéma ont confirmé l'intérêt pour le petit bonhomme attachant.

La disparition du dessinateur a donc naturellement touché beaucoup de personnalités, de tous milieux confondus. Le Président Emmanuel Macron s'est notamment fendu d'un hommage sur les réseaux sociaux, accompagné du dernier dessin publié de l'artiste. "Le jazz, la tendre ironie, la délicatesse de l'intelligence, le jazz: nous ne pourrons pas oublier Jean-Jacques Sempé. Son regard et son crayon vont cruellement nous manquer. Du Petit Nicolas en passant par Monsieur Lambert, jusqu'aux promeneurs de Saint-Germain-des-Prés, il avait l'élégance de toujours rester léger sans que rien ne lui échappe", a-t-il écrit.